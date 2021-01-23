Ягудин станет ведущим командного турнира фигуристов в Москве

Олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин рассказал, что будет комментировать, а также вести предстоящий командный турнир. Мероприятие, на котором соберутся лучшие фигуристы страны, пройдет 5-7 февраля в столице.

Российский спортсмен отметил, что рад представившейся ему возможности. Об этом он написал в Instagram. Ранее Ягудин указывал, что поучаствует в спортивном событии, не конкретизируя, в каком именно статусе.

Ранее Алексей Ягудин дал несколько советов родителям по выбору спорта для их детей. Определяться с видом занятий, по его мнению, стоит с опорой на способности и предрасположенности ребенка. Он также обозначил, что любой спорт будет полезен для здоровья.