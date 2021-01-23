Чешская лыжница протаранила ограничение на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира чешская горнолыжница Эстер Ледецкая протаранила ограждение во время соревнований по скоростному спуску. Видео падения размещено на YouTube.

Лыжница потеряв равновесие на одном из крутых виражей, влетела в сетку на высокой скорости, которая стоит для ограничения предел трассы. В результате съезда спортсменка избежала серьезные травмы, но получила ушибы.



Ранее Максим Буров взял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Его результат составил 126,24 балла. Американец Кристофер Лиллис занял второе место с результатом 116,74 балла третьим – швейцарец Ноэ Рот (103,54).