Чешская лыжница протаранила ограничение на этапе Кубка мира
Соревнования проходили швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.
© Фото: Pascal Muller Keystone Press Agency Globallookpress
На этапе Кубка мира чешская горнолыжница Эстер Ледецкая протаранила ограждение во время соревнований по скоростному спуску. Видео падения размещено на YouTube.
Лыжница потеряв равновесие на одном из крутых виражей, влетела в сетку на высокой скорости, которая стоит для ограничения предел трассы. В результате съезда спортсменка избежала серьезные травмы, но получила ушибы.
Ранее Максим Буров взял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу. Его результат составил 126,24 балла. Американец Кристофер Лиллис занял второе место с результатом 116,74 балла третьим – швейцарец Ноэ Рот (103,54).