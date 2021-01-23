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Россиянин Фахретдинов заключил контракт с UFC

Светлана Головина
22:20 23.01.2021
На счету бойца 14 побед подряд в средней весовой категории.
Россиянин Фахретдинов заключил контракт с UFC
© Фото: gladiator_fahretdinov Instagram
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Российский боец Ринат Фахретдинов, выступающий в средней весовой категории, подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы в UFC! Громких слов говорить не буду, но сделаю все возможное, чтобы надолго запомниться в мире смешанных единоборств!», - написал боец под опубликованным видео, на котором президент чемпионата Дана Уайт вручает ему контракт.

На счету Фахретдинова 14 побед подряд в средней весовой категории. Одним из самых ярких в его карьере оказался последний бой, когда спортсмен на 55-й секунде отправил в нокаут бывшего бойца UFC Эрика Спайсли.

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