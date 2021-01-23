Максим Буров взял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу
Этап Кубка мира по фристайлу проходил в Москве.
© Фото: Владимир Трефилов РИА Новости
Российский спортсмен Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике. Его результат составил 126,24 балла. Американец Кристофер Лиллис занял второе место с результатом 116,74 балла третьим – швейцарец Ноэ Рот (103,54).
Ранее Мурашов занял третье место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Спортсмен показал результат 34,665 секунды. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).