Спорт Максим Буров взял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу Ирина Киселенко Этап Кубка мира по фристайлу проходил в Москве. © Фото: Владимир Трефилов РИА Новости Читайте нас на: Российский спортсмен Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике. Его результат составил 126,24 балла. Американец Кристофер Лиллис занял второе место с результатом 116,74 балла третьим – швейцарец Ноэ Рот (103,54). Ранее Мурашов занял третье место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Спортсмен показал результат 34,665 секунды. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика