Мурашов занял третье место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Руслан Мурашов взял третье место в забеге на дистанции 500 метров. Спортсмен показал результат 34,665 секунды. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Первое место занял спортсмен из Нидерландов стал Дай Дай Нтаб с результатом 34,550 секунды. Канадец Лоран Дюбрей расположился на втором месте с результатом 34,650 секунды. Россиянин Виктор Муштаков занял шестое место (34,758), Артем Арефьев - девятое (34,837).



Этап Кубка мира завершится в воскресенье.