Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Италии
В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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В мужской эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце российские биатлонисты завоевали бронзу.
В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победителем эстафеты стала французская сборная, серебро досталось биатлонистам из Норвегии.
Ранее на этапе Кубка мира российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
В женском масс-старте победу одержала французская биатлонистка Жулия Симон.