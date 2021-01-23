Спорт Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Италии Светлана Головина В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. © Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress Читайте нас на: В мужской эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце российские биатлонисты завоевали бронзу. В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победителем эстафеты стала французская сборная, серебро досталось биатлонистам из Норвегии. Ранее на этапе Кубка мира российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. В женском масс-старте победу одержала французская биатлонистка Жулия Симон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика