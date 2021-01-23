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Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Италии

Светлана Головина
16:55 23.01.2021
Спортсменка преодолела 12,5 километровую дистанцию за 37 минут 5,5 секунд.
Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Италии
© Фото: Christian Einecke, imago-images.de, Globallookpress
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Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсменка преодолела 12,5 километровую дистанцию за 37 минут 5,5 секунд.

Второй оказалась биатлонистка из Швеции Ханна Эберг, третьей - австрийская спортсменка Лиза Хаузер.

Российская биатлонистка Светлана Миронова финишировала шестой, Евгения Павлова оказалась на 11-м месте, Лариса Куклина - на 12-м, Ульяна Кайшева - на 22-м.

Женская эстафета пройдет в Антхольце 24 января.

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