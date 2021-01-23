Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Италии
Спортсменка преодолела 12,5 километровую дистанцию за 37 минут 5,5 секунд.
© Фото: Christian Einecke, imago-images.de, Globallookpress
Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Спортсменка преодолела 12,5 километровую дистанцию за 37 минут 5,5 секунд.
Второй оказалась биатлонистка из Швеции Ханна Эберг, третьей - австрийская спортсменка Лиза Хаузер.
Российская биатлонистка Светлана Миронова финишировала шестой, Евгения Павлова оказалась на 11-м месте, Лариса Куклина - на 12-м, Ульяна Кайшева - на 22-м.
Женская эстафета пройдет в Антхольце 24 января.