Во время драки на матче в Омске хоккеист ударил соперника лбом об лед

В матче Молодежной хоккейной лиги между «Омскими ястребами» и новокузнецким клубом «Кузнецкие медведи» произошла потасовка, в результате которой один из игроков потерял сознание.

Во время драки оба хоккеиста упали - Демид Паничкин из новокузнецкой команды ударился головой об лед, после чего игрок из команды соперника Тимофей Давыдов взял форварда за форму и еще раз ударил об лед.

Паничкин потерял сознание. Его унесли с площадки на носилках и доставили в больницу. Там ему диагностировали черепно-мозговую травму. Давыдова оштрафовали и дисквалифицировали на ближайшие четыре матча. Хоккеист принес свои извинения за произошедшее.