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Молодежная сборная России по хоккею выиграла у немцев со счетом 2:1

Тамара Астапенкова
22:27 02.01.2021
Россияне сыграют в полуфинале Молодежного чемпионата мира по хоккею 5 января.
Молодежная сборная России по хоккею выиграла у немцев со счетом 2:1
© Фото: Крис Бэрри РИА новости

Молодежная сборная России по хоккею в упорной борьбе выиграла у национальной команды Германии со счетом 2:1. Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею прошел 2 января в канадском Эдмонтоне.

Счет открыл на 10 минуте первого периода форвард Валерий Пономарев. Наша команда в этот момент играла в меньшинстве. Во втором периоде нападающий Егор Афанасьев забросил вторую шайбу в ворота немцев.

Начало третьего периода для нашей молодежки оказалось не очень удачным. Шайбу забросил в ворота Ярослава Аскарова Флориан Элиас.

Напомним, что Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января.

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