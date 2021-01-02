Молодежная сборная России по хоккею выиграла у немцев со счетом 2:1

Молодежная сборная России по хоккею в упорной борьбе выиграла у национальной команды Германии со счетом 2:1. Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею прошел 2 января в канадском Эдмонтоне.

Счет открыл на 10 минуте первого периода форвард Валерий Пономарев. Наша команда в этот момент играла в меньшинстве. Во втором периоде нападающий Егор Афанасьев забросил вторую шайбу в ворота немцев.

Начало третьего периода для нашей молодежки оказалось не очень удачным. Шайбу забросил в ворота Ярослава Аскарова Флориан Элиас.

Напомним, что Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января.