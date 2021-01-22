Российская биатлонистка Васнецова выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Германии

Биатлонистка Валерия Васнецова победила в спринте на этапе Кубка IBU.

Спортсменка отстреляла без промахов со временем 20 минут 09,1 секунды. Второе место взяла норвежка Оснэ Скреде, отстав на 36,8 секунды и совершив один промах. Тройку лидеров замкнула француженка Лу Жанмонно, она отстреляла без промахов, но отстала по времени от Васнецовой на 50 секунд.

Две россиянки также попали в двадцатку по итогам гонки - Анастасия Гореева, два промаха (+1.02,8 секунды) и Полина Шевнина с одним промахом (+1.11,6).

Ранее российский биатлонист Логинов взял золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира. Результат спортсмена составляет 48 минут 48,1 секунды. Ему удалось не допустить ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для сборной России эта медаль стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.