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Сага о победителях: «Легендарные матчи» расскажут о главных спортивных триумфаторах СССР и России

Егор Левин
18:15 22.01.2021
По идее автора программы министра обороны РФ Сергея Шойгу, зрители окунутся в атмосферу самых значимых спортивных противостояний и узнают, как нашим спортсменам удавалось одерживать громкие международные победы.
Сага о победителях: «Легендарные матчи» расскажут о главных спортивных триумфаторах СССР и России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Телеканал «Звезда» перенесет своих зрителей в 1987 год: новый проект «Легендарные матчи» покажет хоккейный первый матч суперсерии Россия - Канада. Уникальную игру прокомментируют непосредственные участники тех самых событий.

Легенды оживут благодаря министру обороны России Сергею Шойгу. Именно ему пришла в голову мысль вспомнить о самых значимых спортивных сражениях СССР и России. Зрители «Легендарных матчей» увидят самые яркие моменты величайших спортивных побед.

Представит премьеру ведущий «Звезды» и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Вместе с гостями он расскажет о судьбах своих друзей, прославленных спортсменов. Впервые зрители увидят шоу в необычном документально-спортивном формате.

Студия дебютного выпуска оформлена в виде катка. Среди артефактов прошлого на съемках присутствуют кубок Канады 1981 года, настоящая форма игроков и их снаряжение. Сильнейшие сборные играли в своих сильнейших составах.

Знаковые игроки, благодаря которым проигрывающая в ходе встречи сборная СССР перевела игру в овертайм, лично расскажут в студии «Легендарных матчей» о том, как удалось этого достичь. Олимпийский чемпион Валерий Каменский, к примеру, считается игроком, забившим самую красивую шайбу турнира. Автор же победной шайбы, поразившей ворота канадцев уже в дополнительное время, Александр Семак, поделился тем, как готовил к матчу хоккейную амуницию.

Однако «Легендарные матчи» расскажут зрителям не только о хоккее: к эфиру готовятся выпуски про гандбол, баскетбол и индивидуальные виды спорта. Смотрите премьерный выпуск передачи сегодня, 22 января, в 19.20 на телеканале «Звезда».

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