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Российский биатлонист Логинов взял золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Ирина Киселенко
17:10 22.01.2021
Для сборной России эта медаль стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: EIBNER, Benjamin Soelzer, Globallookpress
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце. 

Результат спортсмена составляет 48 минут 48,1 секунды. Ему удалось не допустить ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для сборной России эта медаль стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

Ранее российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу в смешанной эстафете пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Таким образом, Россия прервала серию гонок без медалей - ранее команда не попадала в призовые места 43 раза подряд.

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