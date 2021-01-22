Российский биатлонист Логинов взял золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Результат спортсмена составляет 48 минут 48,1 секунды. Ему удалось не допустить ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Для сборной России эта медаль стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

Ранее российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу в смешанной эстафете пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Таким образом, Россия прервала серию гонок без медалей - ранее команда не попадала в призовые места 43 раза подряд.