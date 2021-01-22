Спорт Зидан заразился COVID-19 Ирина Киселенко О состоянии тренера «королевского клуба» не сообщается. © Фото: Indira, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Главный тренер мадридского футбольного клуба Real Madrid получил положительный результат на COVID-19. О состоянии 48-летнего французского специалиста не сообщается. В субботу, 23 января, Real Madrid сыграет на выезде с Alaves в матче 20-го тура чемпионата Испании. Ранее руководство мадридского «Реала» определилось с приоритетным кандидатом, который придет на смену главному тренеру команды Зинедину Зидану. На его место решено поставить легендарного экс-футболиста команды Рауля Гонсалеса, который на данный момент руководит дублирующим составом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика