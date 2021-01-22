В Японии намерены отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Власти Японии приняли решение не проводить летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

Как сообщают СМИ, руководство государства ищет способ отменить Игры, сохраняя при этом возможность провести их в Токио повторно. Об этом пишет The Times.

Летние Олимпийские игры в Японии должны были пройти летом 2020 года, однако перенеслись на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. Ранее сообщалось о том, что МОК не собирается отменять Игры в Токио - предполагалось, что самый престижный спортивный турнир планеты может пройти без зрителей в случае, если не получится остановить пандемию новой коронавирусной инфекции.