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Конькобежцев из России в полном составе допустили к старту на первом этапе Кубка мира

Светлана Иванова
12:35 22.01.2021
В первый день соревнования состоятся командные гонки.
Конькобежцев из России в полном составе допустили к старту на первом этапе Кубка мира
© Фото: Денис Костюченко, РИА Новости
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Сборную России по конькобежному спорту допустили до старта на первом этапе Кубка мира в Херенвене в Нидерландах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера команды Сергея Грязцова. По его словам, до соревнований допущены все спортсмены.

Первый этап Кубка мира стартует в Херенвене 22 января и продлится до 24-го. В первый день соревнования состоятся командные гонки. Из женщин выступят Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Елена Еранина, из мужчин - Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков. Даниил Алдошкин заявлен в качестве запасного.

Международный сезон по конькобежному спорту проходит в закрытом режиме. Без болельщиков проводился и чемпионат Европы в многоборье. Однако именно на Кубке мира многие российские конькобежцы будут впервые в этом сезоне участвовать в международных соревнованиях.

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