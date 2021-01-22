Ксения Шойгу обсудила с губернатором Севастополя возрождение региональной федерации триатлона

Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, совершила визит в Крым и ознакомилась с планируемыми к возведению и с уже действующими спортивными объектами в регионе. Также она обсудила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым дальнейшие шаги по возрождению региональной федерации триатлона. Об этом глава спортивной организации сообщила в своем Instagram.

«Ознакомились как с планируемыми к возведению, так и с уже действующими спортивными объектами - здесь большое спасибо ЦСКА за ознакомительную экскурсию и предложения по партнерству!» - сообщила Шойгу.

Также она отметила, что климат и ландшафт в Крыму, как и в Краснодарском крае, позволяют обеспечить все условия для проведения подготовки триатлетов.