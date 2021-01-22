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Ксения Шойгу обсудила с губернатором Севастополя возрождение региональной федерации триатлона

Алексей Курильченко
01:19 22.01.2021
Президент Федерации триатлона России ознакомилась со спортивными объектами в регионе.
Ксения Шойгу обсудила с губернатором Севастополя возрождение региональной федерации триатлона
© Фото: Нина Зотина РИА Новости
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Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, совершила визит в Крым и ознакомилась с планируемыми к возведению и с уже действующими спортивными объектами в регионе. Также она обсудила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым дальнейшие шаги по возрождению региональной федерации триатлона. Об этом глава спортивной организации сообщила в своем Instagram.

«Ознакомились как с планируемыми к возведению, так и с уже действующими спортивными объектами - здесь большое спасибо ЦСКА за ознакомительную экскурсию и предложения по партнерству!» - сообщила Шойгу.

Также она отметила, что климат и ландшафт в Крыму, как и в Краснодарском крае, позволяют обеспечить все условия для проведения подготовки триатлетов.

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