Осужденный за драку на Евро-2016 россиянин рассказал об условиях содержания во французской тюрьме

Российский болельщик Михаил Ивкин, ранее осужденный за драку на Евро-2016 во Франции, после возвращения в Россию рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас я отдохну, уделю внимание семье, родным, близким - все ко мне приезжают до Рождества. Думаю, буду со всеми встречаться. Также надо что-то решать с работой, зарабатывать деньги, потому что семья большая, надо всех кормить... Будем двигаться дальше - работать и развиваться, самообразовываться», - сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Также Ивкин поделился подробностями пребывания во французской тюрьме.

«Хоть все и говорят, что Франция - толерантная страна, но деление по нацпризнаку, по расовым признакам всегда присутствует. Соответственно, будучи одному белому среди почти двух сотен темнокожих - это ... Были разные моменты. В принципе, нормально все прошло», - отметил он.

Болельщик подчеркнул, что некомфортно было из-за незнания французского языка.

«Были проблемы с едой, с какими-то условиями... То, что ты не знаешь французского, это очень тяжело. Они даже не обращают на тебя внимания, не разговаривают», - уточнил мужчина.

Ивкин заявил, что в России его встретили тепло. В аэропорт приехали все близкие друзья и родные.

«Честно скажу, что я не ожидал, потому что изначально мне говорили, что меня планируют встретить только моя мама, супруга и брат. Было очень приятно, было очень тепло. Я благодарен всем, что на протяжении всей истории они были рядом», - сказал болельщик.

Двое российских футбольных фанатов - Михаил Ивкин и Павел Косов - были задержаны в феврале 2018 года по запросу французских правоохранителей в Мюнхене. С марта 2018 года они содержались в тюрьмах Марселя. В декабре 2020 года суд во Франции предъявил мужчинам обвинения в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц. Дело в том, что они участвовали в драке с английскими фанатами в центре Марселя во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Суд приговорил Ивкина к трем годам заключения, а Косова - к десяти.