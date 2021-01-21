Летняя Олимпиада в Токио в 2021 году состоится

МОК не собирается отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

Соревнования состоятся, несмотря ни на что. Однако если не получится остановить пандемию новой коронавирусной инфекции к июлю, когда и стартует самый престижный спортивный турнир планеты, то он пройдет в новом формате - без зрителей на трибунах. Об этом заявил член МОК Ричард Паунд.

Ранее в ОКР рассказали о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде. Глава Комитета Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены тренируются в федеральных центрах и продолжат свою подготовку до самого последнего момента.