Летняя Олимпиада в Токио в 2021 году состоится
Самый престижный спортивный турнир планеты может пройти без зрителей.
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МОК не собирается отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии COVID-19.
Соревнования состоятся, несмотря ни на что. Однако если не получится остановить пандемию новой коронавирусной инфекции к июлю, когда и стартует самый престижный спортивный турнир планеты, то он пройдет в новом формате - без зрителей на трибунах. Об этом заявил член МОК Ричард Паунд.
Ранее в ОКР рассказали о подготовке российских спортсменов к Олимпиаде. Глава Комитета Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены тренируются в федеральных центрах и продолжат свою подготовку до самого последнего момента.