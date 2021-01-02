Спорт Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии Иван Линдеманн Он показал время 34 минуты 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку лидеров замкнул российский лыжник Иван Якимушкин. © Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии. Самая престижная многодневная лыжная гонка прошла в Валь-Мюстайре. Большунов показал время 34 минуты 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку лидеров замкнул российский лыжник Иван Якимушкин. Еще двое россиян - Евгений Белов и Алексей Червоткин - столкнулись друг с другом перед финишем. Они занимали второе и третье места соответственно. Однако при входе в поворот один подрезал другого. Шедший за ними Якимушкин вылетел с трассы, затем вернулся и стал третьим в гонке. Следующая мужская гонка - гонка преследования - состоится на «Тур де Ски» 3 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика