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Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии

Иван Линдеманн
17:20 02.01.2021
Он показал время 34 минуты 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку лидеров замкнул российский лыжник Иван Якимушкин.
Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии. Самая престижная многодневная лыжная гонка прошла в Валь-Мюстайре.

Большунов показал время 34 минуты 9,8 секунды. Второе место занял швейцарец Дарио Колонья. Тройку лидеров замкнул российский лыжник Иван Якимушкин.

Еще двое россиян - Евгений Белов и Алексей Червоткин - столкнулись друг с другом перед финишем. Они занимали второе и третье места соответственно. Однако при входе в поворот один подрезал другого. Шедший за ними Якимушкин вылетел с трассы, затем вернулся и стал третьим в гонке.

Следующая мужская гонка - гонка преследования - состоится на «Тур де Ски» 3 января.

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