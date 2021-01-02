Российская лыжница Ступак завоевала серебро в масс-старте на «Тур де Ски»
Первое место заняла шведка Линн Сван.
© Фото: yulia_belorukova, VK
Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем, который состоялся в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Победу в масс-старте одержала шведская спортсменка Линн Сван, которая показала результат 30 минут 9,9 секунды. Ступак, серебряная медаль которой стала первой для российских лыжниц в текущей гонке, проиграла шведке 0,7 секунды и заняла второе место. Американка Джессика Диггинс завершила тройку лидеров гонки.