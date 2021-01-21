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Жена Овечкина раскритиковала решение NHL об отстранении мужа

Светлана Головина
22:58 21.01.2021
Четверо российских хоккеистов были оштрафованы за нарушение коронавирусного протокола и отстранены от участия в ближайших матчах и тренировках Washington Capitals.
Жена Овечкина раскритиковала решение NHL об отстранении мужа
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Жена капитана хоккейного клуба Washington Capitals Анастасия Овечкина выступила с критикой в адрес NHL, которая отстранила ее мужа и еще трех российских спортсменов за нарушение коронавирусного протокола.

«Конечно, только русские игроки Washington Capitals находились вместе в номере отеля. Конечно, все игроки NHL во время выездных матчей сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков!», - написала она в сторис в Instagram.

Также Овечкина выразила недоумении, почему в NHL не допускают тот факт, что спортсмены не могут подхватить вирус, когда посещают рестораны, магазины или супермаркеты. 

«Вирус действует сугубо в номере отеля! Тот, кто придумал это правило, дружит с логикой. Ах да, еще тот факт, что у игроков Александра Овечкина и Дмитрия Орлова имеются антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», - подытожила жена капитана Washington Capitals.

Ранее стало известно, что четверо российских хоккеистов, в числе которых Александр Овечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов были оштрафованы за нарушение коронавирусного протокола и отстранены от участия в ближайших матчах и тренировках команды.

В связи с произошедшим Washington Capitals получил штраф в размере 100 тысяч долларов.

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