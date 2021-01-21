«Спартак» договорился с «Фиорентиной» о переходе Кокорина

Футбольный клуб «Спартак» объявил о договоренности с итальянской «Фиорентиной» о переходе нападающего Александра Кокорина.

«"Спартак" и "Фиорентина" договорились о трансфере Александра Кокорина. Саша, удачи в Серии А!» - говорится в Twitter-аккаунте российского клуба.

В ближайшее время Кокорин отправится в Италию для прохождения медицинского обследования. В случае успешного его прохождения с футболистом будет подписан контракт на 3,5 года.

В «Спартак» Кокорин перешел летом прошлого года на правах свободного агента.