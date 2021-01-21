Макгрегор пообещал «достать» Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал «достать» Хабиба Нурмагомедова. Во время пресс-конференции один из журналистов напомнил ирландцу о решении россиянина не возвращаться больше в октагон, так как он не хочет расстраивать свою маму.

«Мы его достанем», - сказал Макгрегор.

Пресс-конференция проходит в Абу-Даби. Она посвящена турниру UFC 257, в ней участвуют президент UFC Дэйна Уайт, а также бойцы Конор Макгрегор, Дастин Порье, Майкл Чендлер и Дэн Хукер. Спортсменам предстоит сразиться 23 января на «Бойцовском острове».

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года победил американца Джастина Гэтжи. Сразу после этого 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры. В смешанных единоборствах россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.