Славная история: Валерий Каменский впечатлился премьерой «Легендарных матчей» на «Звезде»

На «Звезде» стартует новый проект, в котором знаменитые спортсмены поделятся воспоминаниями о личном участии в легендарных состязаниях прошлого. Премьерный показ состоится уже в пятницу, 22 января.

Автор идеи - министр обороны России Сергей Шойгу. По его задумке, в студию телеканала придут знаменитые чемпионы и своими воспоминаниями перенесут зрителей в атмосферу легендарных событий, в которых принимали участие. Темой дебютного эфира станет первая из трех игр знаменитого финала Кубка Канады 1987 года по хоккею.

«Это - история, которая прославляет наш хоккей. Молодые люди должны знать про это. В то время играли такие великие хоккеисты, как пятерка Ларионова, пятерка Быкова, пятерка Семенова. Люди, которые внесли большой вклад в развитие советского и российского хоккея. Даже канадцы признали, что 87-й - это лучший год для хоккея был в то время», - поделился своими впечатлениями от программы олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Об этом и многом другом узнают зрители телеканала «Звезда» 22 января в 19.20. Шагом в мир высших спортивных достижений, сильнейших эмоций, горечи неудач и торжества побед станет дебютный выпуск «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая».