Менеджер Нурмагомедова допустил возобновление карьеры спортсмена

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен может возобновить карьеру в спорте ради боя с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Честно говоря, я думаю, что если Жорж Сен-Пьер всерьез собирается возобновить карьеру, то это могло бы поднять Хабиба», - отметил Абдель-Азиз, пишет TMZ.

Он также добавил, что в скором времени боец и президент UFC Дана Уайт могут встретиться в американском Лас-Вегасе и обсудить спортивное будущее россиянина.

Напомним, в 2020 году российский боец провел один поединок - 24 октября в Абу-Даби, выступив на турнире UFC 254. Он досрочно победил американца Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.