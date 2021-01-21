Спорт Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола Алена Миронова Футболист забил рекордные 760 мячей за всю карьеру. © Фото: Livemedia, Claudio Benedetto, Globallookpress Читайте нас на: Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах. В среду, 20 января, Роналду забил свой 760-й мяч в карьере в игре между «Ювентусом» и «Наполи» за Суперкубок Италии. Матч закончился со счетом 2:0. Так, португальский футболист обошел экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего в 50-е годы, - на его счету числится 759 голов в официальных матчах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика