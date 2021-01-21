«Так добьемся успеха»: комментатор призвал гордиться спортивными достижениями СССР

Спортивный комментатор и журналист Владимир Гомельский рассказал о том, как, по его мнению, память о прошлом, в частности о спортивном прошлом России и СССР, способна и должна влиять на молодые поколения. Говоря об этом в студии программы «Сегодня утром», он заявил, что существует множество людей и событий, о которых необходимо не забывать и почаще рассказывать. Именно такую цель преследует новый телепроект «Легендарные матчи», с идеей о котором выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Я надеюсь, что этот проект, связанный со спортом, другие проекты, связанные с культурой, помогут вернуть национальное сознание. У нас великая страна, она и до 1917 года была великой, и после, до 1990 года. Достижениями, нашими общими, нашей страны, можно гордиться с утра и до вечера, и это, наверное, будет правильно. Нужно найти подходы, нужно научиться говорить с молодежью на одном языке. Тогда добьемся успеха», - сказал Гомельский.

Об этом и многом другом узнают зрители телеканала «Звезда» в премьерном выпуске проекта «Легендарные матчи» 22 января в 19.20. Прославленные советские и российские спортсмены окунут зрителей в атмосферу самых значимых спортивных состязаний прошлого. Шагом в мир высших спортивных достижений, сильнейших эмоций, горечи неудач и торжества побед станет дебютный выпуск «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая».