Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой мира в Instagram

На аккаунт российской фигуристки Алины Загитовой в Instagram подписалось 855 тысяч человек, что сделало действующую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию среди одиночниц самой популярной фигуристкой мира в Instagram. Эта цифра на две тысячи превышает число подписчиков другой российской фигуристки, Евгении Медведевой.

Восемнадцатилетняя Загитова является первой среди россиянок и второй в мировой истории фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Спортсменке покорились Олимпийские игры в 2018 году, чемпионат мира в 2019 году, национальный и европейский чемпионаты в 2018 году и финал Гран-при в 2017 году. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. В этом сезоне фигуристка предстала в новом амплуа - в качестве ведущей развлекательного шоу.

Евгения Медведева является серебряной медалисткой Олимпийских игр среди одиночниц, двукратной чемпионкой мира, Европы и России.