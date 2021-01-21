Овечкин и еще трое россиян из «Вашингтон Кэпиталз» отстранены от игр из-за нарушения протокола COVID-19
Четыре российских игрока американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», включая нападающего Александра Овечкина, нарушили протокол COVID-19. Об этом стало известно после публикации соответствующего сообщения на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Среди других нарушителей значатся вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. Теперь игроки недоступны для участия в ближайших матчах и тренировках команды. Из-за нарушения протокола хоккеистами клуб также получил штраф в размере $100 тысяч.
«Вашингтон Кэпиталз» уже отреагировал на произошедшее, опубликовав заявление в Twitter-аккаунте команды.
«Мы разочарованы решением игроков взаимодействовать в своем гостиничном номере и за пределами одобренных зон», - говорится в публикации.
Администрация клуба подчеркнула, что тренерский штаб усердно работал над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала и теперь проведет дополнительную беседу с игроками по поводу соблюдения медицинских протоколов.