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Красота и мужество: Бутман восхитился советским хоккеем в первом выпуске «Легендарных матчей»

Егор Левин
09:05 20.01.2021
Являясь большим поклонником хоккея, музыкант сравнил спорт с джазом, который исполняет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На телеканале «Звезда» стартует новый спортивный проект, в котором зрители услышат о самых интересных и значимых событиях из первых уст их участников. Знаменитые чемпионы и прославленные спортсмены погрузятся в атмосферу прошлого на основе личных воспоминаний.

Автор идеи нового телепроекта - министр обороны России Сергей Шойгу. По его задумке, зрители фактически станут «участниками» различных легендарных спортивных событий.

Темой первого выпуска программы «Легендарные матчи» станет первая из трех игр знаменитого финала кубка Канады 1987 года по хоккею, в котором сборная СССР успешно противостояла канадским соперникам. То ледовое сражение по сей день считается одним из самых ярких в спортивной истории страны.

Музыкант Игорь Бутман, как большой поклонник хоккея, с восхищением описал свои эмоции от участия в программе.

«Всегда хоккей был для меня сродни музыке, которую я начал играть - джазу. Потому что очень много выученного, наработанного. Как любому музыканту нужно выучить гаммы, но огромная доля отдается импровизации, так и великие хоккеисты, наша пятерка, импровизировали фантастически, в игре были и юмор, и жесткость, и красота, и сила, и мужество», - сказал он.

Смотрите 22 января в 19.20 «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая». Полный эффект погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед - в программе «Легендарные матчи».

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