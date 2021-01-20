«Я не чувствую голод»: Хабиб объяснил, почему завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру в лиге. По словам российского бойца, он не испытывает желания с кем-то драться.

«Что движет людьми? Голод же. Если ты не голодный, то ничего не получится. Должна быть мотивация и голод. Но я этого не чувствую. Я столько лет в спорте, столько этим занимаюсь. Я добился практически всего в этом виде спорта. У меня нет желания с кем-то драться», - заявил Нурмагомедов в интервью Sport24.

Чемпион UFC указал, что видит многих бойцов, которые «хотят драться, зарабатывать, быть на виду, двигаться», но сам не испытывает подобных чувств. По словам Нурмагомедова, кто-то из окружающих не принимает его позицию, а он сам причин для возвращения пока не видит.

«Что-то должно случиться, чтобы я вернулся», - заявил Нурмагомедов, пояснив, что хочет реализовать множество планов, но боев среди них нет.

Чемпион UFC отметил, что получает удовольствие от тренировок.

«Самая большая вещь, которая мне приносит удовольствие в жизни, - это тренировки. Я просто наслаждаюсь, когда бегаю, качаюсь, борюсь, на лапах и груше работаю. Самое ценное, что у меня есть, - это мама», - добавил Нурмагомедов, попросив не подталкивать его к совершению поступков, которые разочаруют маму.

По словам бойца, в ближайшее время он не строит никаких планов относительно UFC и не думает о подготовке к боям.

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. В рамках профессионального спорта россиянин провел 29 боев, в каждом из которых одержал победу.