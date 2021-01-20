«Без истории не бывает настоящего и будущего»: Касатонов отметил значимость проекта «Легендарные матчи»

На телеканале «Звезда» стартует новый проект - «Легендарные матчи». Автор идеи - министр обороны России Сергей Шойгу. По его задумке, прославленные советские и российские спортсмены окунут зрителей в атмосферу самых значимых спортивных противостояний недалекого прошлого.

Дебютный выпуск посвящен финалу Кубка Канады 1987 года. Тогда в решающих матчах советские хоккеисты встретились с грозным соперником - сборной «кленовых листьев». Об исторической битве на льду расскажут ее непосредственные участники - игроки знаменитой «Красной машины».

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов напомнил, что те матчи были настоящей «суперсерией».

«Это, конечно, очень приятно, что мы можем вспомнить те замечательные матчи. Это была уникальная мирового уровня серия. Я считаю, что очень правильно показать это молодому поколению, потому что без истории не бывает ни настоящего, ни будущего», - сказал он.

Об этом и многом другом узнают зрители телеканала «Звезда» в премьерном выпуске проекта «Легендарные матчи» 22 января в 19.20. Первым шагом в мир высших спортивных достижений, сильнейших эмоций, горечи неудач и торжества побед станет дебютная программа «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая».