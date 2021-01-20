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Какими были клюшки: в первом выпуске проекта «Легендарные матчи» расскажут о хоккейном снаряжении прошлого

Егор Левин
14:20 20.01.2021
При не самом совершенном с технологической точки зрения обмундировании, школа, которую проходили советские хоккеисты, была такого уровня, что в Москву на заре своей карьеры приезжали тренироваться и их будущие канадские оппоненты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В дебютном выпуске нового спортивного проекта «Легендарные матчи», который выходит на телеканале «Звезда», звезды хоккея во главе с ведущим Вячеславом Фетисовым вспомнят, какой была экипировка советских спортсменов во времена их противостояния с канадскими оппонентами в 1987 году.

Нужно ли говорить, что современное спортивное снаряжение сделало большое количество «шагов» с того момента: хоккеисты отметили, что раньше коньки начинали хлюпать, когда в них потела нога, а клюшки, которыми они забивали самые талантливые шайбы в ворота соперников, были в разы тяжелее. К тому же, придавать необходимую форму непрофессиональному снаряду, который покупали в обычных спортивных магазинах, приходилось столярным рубанком.

«Например, Николай Пучков (советский хоккеист, олимпийский чемпион, заслуженный тренер, полковник - прим. ред.) называл гением тренировок Анатолия Тарасова. У нас была великолепная школа тренеров: в Воскресенске, откуда вышли Каменский и Ларионов, был знаменитый тренер Эпштейн; в “Крыльях советов” работал Дмитриев, были Кулагин и Бобров - наши тренеры были новаторами в хоккее, развивали комбинационный хоккей», - рассказал в эфире программы «Сегодня утром» мастер спорта СССР и комментатор Геннадий Орлов.

Он также напомнил, что в том числе и великий канадский хоккеист Уэйн Гретцки в 10-летнем возрасте по настоянию отца приезжал тренироваться в Москву, в команду ЦСКА.

Об этом и многом другом узнают зрители телеканала «Звезда» в премьерном выпуске проекта «Легендарные матчи» 22 января в 19.20. По задумке его автора, министра обороны России Сергея Шойгу, прославленные советские и российские спортсмены окунут зрителей в атмосферу самых значимых спортивных состязаний прошлого. Первым шагом в мир высших спортивных достижений, сильнейших эмоций, горечи неудач и торжества побед станет дебютный выпуск «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая».

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