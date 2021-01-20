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Мастера игры, болельщики и атмосфера: как хоккейная битва СССР и Канады открыла серию «Легендарных матчей»

Егор Левин
12:45 20.01.2021
По словам эксперта, обе команды отличались немыслимым уровнем игры и звездными составами, поэтому принципиальное противостояние по определению не могло получиться простым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости
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Противостояние хоккейных команд СССР, а позже и России, и Канады практически с самого начала начало носить принципиальный характер. В 1972 году страны организовали сразу 8 товарищеских матчей, а в 1976 году появился кубок Канады, негласной главной целью которого стало выяснение отношений хозяев турнира с советской сборной.

Кубок Канады проводился вплоть до 1991 года, но именно серию 1987 года принято считать лучшим хокеем в мировой спортивной истории. Мастер спорта СССР и телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему.

«Обе команды, и канадская, и советская, были наполнены потрясающими мастерами - что у одних, что у других была филигранная техника. Спасибо телеканалу “Звезда”, который будет это показывать, это замечательно, возвратиться к этим легендарным матчам. Уж очень высоко индивидуальное мастерство, это всегда привлекает болельщиков», - заявил он в эфире программы «Сегодня утром».

Орлов также отметил в контексте легендарности и игроков, принимавших участие в играх, таких, как Уэйна Гретцки, обладателя четырех кубков Стэнли, и других выдающихся мастеров.

«И потом, атмосфера этих матчей, которые проходили в Канаде - как болели, да и до сих пор!», - с восхищением подчеркнул комментатор.

Премьера первого выпуска проекта «Легендарные матчи» состоится на телеканале «Звезда» 22 января в 19.20. «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая» - это первый шаг погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед - в программе «Легендарные матчи».

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