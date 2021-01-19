Вячеслав Малафеев госпитализован с поражением легких

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев был госпитализирован с тяжелым поражением легких, вызванным коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его жена Екатерина в Instagram.

«К сожалению, даже УЗИ показало у Славы большое поражение легких: одно легкое — 40%, другое — 65-70%, поэтому мы решили не медлить и обратились к госпитализации. Температура держится 38 градусов» - рассказала супруга спортсмена.

Малафеев выступал за «Зенит» в течение 17 лет – с 1999 по 2016 год. Он четыре раза становился чемпионом России, три раза выиграл Кубок России. В 2008 году стал обладателем Суперкубка УЕФА. После завершения спортивной карьеры занимал должность заместителя спортивного директора «Зенита». В мае 2020 года Малафеев объявил в своем уходе из клуба.