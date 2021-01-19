Ледовая битва: в первом выпуске «Легендарных матчей» расскажут о победе СССР в игре за кубок Канады по хоккею

На телеканале «Звезда» стартует новый спортивный проект, в котором зрители услышат о самых интересных и значимых событиях из первых уст их участников. Знаменитые чемпионы и прославленные спортсмены погрузятся в атмосферу прошлого на основе личных воспоминаний.

Автор идеи нового телепроекта - министр обороны России Сергей Шойгу. По его задумке, зрители фактически станут «участниками» различных легендарных спортивных событий.

Темой первого выпуска программы «Легендарные матчи» станет первая из трех игр знаменитого финала кубка Канады 1987 года по хоккею, в котором сборная СССР успешно противостояла канадским соперникам. То ледовое сражение по сей день считается одним из самых ярких в спортивной истории страны.

Смотрите 22 января в 19.20 «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая». Полный эффект погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед - в программе «Легендарные матчи».