Российский теннисист Рублев рассказал о беспрецедентно жестком карантине перед Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев назвал карантин, предшествующий Australian Open, самым жестким из всех, что он переживал. Как рассказал спортсмен в комментарии «Звезде», охрана реагирует на каждую мелочь, вплоть до открывания двери.

Вместе с тем, по словам Рублева, он понимает, чем продиктована строгость введенных мер. Как объяснил теннисист, чтобы победить коронавирус, австралийские жители на протяжении нескольких месяцев сами находились в жестком карантине, подвергались серьезному контролю и теперь боятся, что их жертвы будут напрасными.

«Логично, почему здесь такие условия, поэтому в целом в Австралии нет вируса, страна свободно живет, я знаю, что в том году люди сидели полгода на жестком карантине, не выходя из дома. Они потратили много усилий для того, чтобы страна была полностью изолирована от вируса, и не хотят, чтобы этот труд пострадал», - пояснил теннисист.

Австралия проведет открытый чемпионат по теннису 8-21 февраля. В Мельбурне, где пройдет турнир, на двухнедельном карантине оказались 47 игроков.

Организация нынешнего Australian Open отличается строгими мерами по противодействию распространения коронавируса. В частности, теннисистам разрешено покидать номер только на пять часов в день: два часа выделено для тренировки на корте, два часа для работы в тренажерном зале и еще час для принятия пищи. Также ограничен круг общения между игроками, и за всеми их перемещениями ведется жесткий контроль.