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«Интересная история рождения легенд»: Фетисов рассказал о новом спортивном проекте «Звезды»

Егор Левин
14:00 19.01.2021
Смотрите 22 января в 19.20 «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая» - полный эффект погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На телеканале «Звезда» стартует новый проект, в котором знаменитые спортсмены делятся воспоминаниями о легендарных событиях, в которых участвовали лично.

В пятницу, 22 января, зрители увидят в эфире дебютный выпуск программы «Легендарные матчи». В гостях у ведущего, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова будут великие спортсмены, которые на основе личных воспоминаний погрузят зрителей в атмосферу легендарных событий, в которых принимали участие. Инициатором создания проекта стал министр обороны России Сергей Шойгу.

Сам же ведущий выразил надежду на то, что, благодаря новой телепередаче, новые поколения поймут, насколько далеко шагнул прогресс и в спортивной среде, и увидят, как побеждали в сложнейших спортивных состязаниях их соотечественники в недалеком прошлом.

«Мне кажется, должна быть наглядная интересная история рождения легенд, легендарных игр и всего, что связано со спортом в целом», - сказал он.

Первый выпуск будет посвящен хоккею: речь пойдет о первой из трех игр знаменитого финала кубка Канады 1987 года, в котором сборная СССР успешно противостояла канадцам. То противостояние до сих пор считают одним из самых ярких и напряженных в истории хоккея.

Смотрите 22 января в 19.20 «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая». Полный эффект погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед - в программе «Легендарные матчи».

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