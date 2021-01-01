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Названы участники плей-офф молодежного чемпионата мира

Ян Брацкий
08:24 01.01.2021
Россияне и канадцы могут сыграть друг против друга уже на этапе полуфинала.
Названы участники плей-офф молодежного чемпионата мира
© Фото: fhr, VK

В Канаде определились все участники четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира по хоккею. Последней командой, которая обеспечила себе место в плей-офф турнира стала сборная США, которая обыграла шведов со счетом 4:0. Изначально 10 команд поделили на две группы, из которых по четыре лучших прошли дальше.

В группе А сильнейшими оказались канадцы, следом расположились финны, немцы и словаки. Лидером группы В стала сборная США, второе место заняла команда России, третье - Швеции, четвертыми стали чехи, пишет ТАСС. Согласно правилам турнира, четвертьфинальные матчи будут сыграны следующим образом: Канада - Чехия; США - Словакия; Финляндия - Швеция; Россия - Германия.

Участники прошлогоднего финала россияне и канадцы могут скрестить клюшки в этом году на этапе полуфинала или в матчах за первое и третье места. Чемпионат мира завершится в ночь на шестое января. Действующим победителем турнира является сборная Канады. 

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