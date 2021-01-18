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Вакцинация российских спортсменов от COVID-19 пройдет в марте

Ирина Киселенко
22:56 18.01.2021
При вакцинации спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, чтобы не истощать свой иммунитет.
Вакцинация российских спортсменов от COVID-19 пройдет в марте
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте.

«Было принято решение, что мы приступаем к вакцинации, естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена», - сообщил он в эфире канала «Россия-24».

Также было отмечено, что спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет.

«Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта», заключил он.

Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации для борьбы с COVID-19 в России. Чтобы побороть коронавирус, в России необходимо вакцинировать около 60% населения. Она пояснила: в это число не входят дети и те, кто уже перенес инфекцию.

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