Вакцинация российских спортсменов от COVID-19 пройдет в марте

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте.

«Было принято решение, что мы приступаем к вакцинации, естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена», - сообщил он в эфире канала «Россия-24».

Также было отмечено, что спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет.

«Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта», заключил он.

Ранее Голикова назвала требуемый уровень вакцинации для борьбы с COVID-19 в России. Чтобы побороть коронавирус, в России необходимо вакцинировать около 60% населения. Она пояснила: в это число не входят дети и те, кто уже перенес инфекцию.