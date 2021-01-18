Удаление Месси и поражение: «Барселона» уступила «Атлетику» в финале Суперкубка Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» в финальном матче Суперкубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси был удален на последних минутах матча за отмашку от соперника. Это была первая красная карточка футболиста в карьере за «Барселону».

Победные три гола «Атлетика» забили Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс. В составе «Барселоны» два мяча забил Антуан Гризманн.