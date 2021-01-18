Спорт РПЛ могут сократить до 12 клубов Ирина Киселенко Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает идею сокращения турнира до 12 участников, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: Российскую премьер-лигу (РПЛ) могут сократить до 12 клубов. Подобный проект был разработан в Российском футбольном союзе. Согласно проекту, количество участников РПЛ будет уменьшено с 16 до 12. Существует два варианта формулы розыгрыша. При первом варианте чемпионат будет проходить в два круга с дальнейшим разделением клубов на две группы, в которых будут определяться участники европейских кубков и РПЛ, передает «РБ-Спорт». При втором варианте - чемпионат также будет проходить в два круга, но с дальнейшим разделением на две группы плей-офф. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика