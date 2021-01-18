Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею

Минск не примет чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в столицах Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном данному вопросу.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте IIHF.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Совет IIHF планирует рассмотреть статус Латвии как соорганизатора чемпионата мира 2021 года после переноса турнира из Минска. Федерация оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса.