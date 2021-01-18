Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею

Лина Давыдова
18:45 18.01.2021
Турнир должен был состояться в столицах Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Решение о месте проведения чемпионата будет принято позднее.
Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею
© Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Минск не примет чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в столицах Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня. Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном данному вопросу.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте IIHF.

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов», - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Совет IIHF планирует рассмотреть статус Латвии как соорганизатора чемпионата мира 2021 года после переноса турнира из Минска. Федерация оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.