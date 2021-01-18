Легендарные спортсмены о легендарных матчах: на «Звезде» стартует новый телепроект

На телеканале «Звезда» стартует новый проект, в котором знаменитые спортсмены делятся воспоминаниями о легендарных событиях, в которых участвовали лично.

Спортивная тематика на телеканале выходит на новый уровень: в пятницу, 22 января, зрители увидят в эфире первый выпуск программы «Легендарные матчи». Проект инициировал министр обороны России Сергей Шойгу. Ведущий - двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, в гостях у которого будут великие спортсмены. На основе личных воспоминаний они погрузятся в атмосферу легендарных событий, в которых принимали участие.

В центре внимания будут разные виды спорта, но дебютный эфир посвящен хоккею: речь пойдет о первой из трех игр знаменитого финала Кубка Канады 1987 года, в котором сборная СССР успешно противостояла канадцам. То противостояние до сих пор считают одним из самых ярких и напряженных в истории хоккея.

Смотрите 22 января в 19.20 «Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая». Полный эффект погружения в мир высших спортивных достижений, наполненный сильнейшими эмоциями, горечью неудач и торжеством побед, - в программе «Легендарные матчи».