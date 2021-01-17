Сборная России победила в командных соревнованиях по лыжной акробатике в Ярославле

Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по лыжной акробатике на этапе кубка мира в Ярославле. С результатом 339,01 балла победили Анастасия Прыткова, Максим Буров и Павел Кротов.

Серебро у швейцарских лыжников, которые набрали 325,45 балла. Третьим стал коллектив из Соединенных Штатов Америки, в активе которого 322,19 балла, пишет РИА Новости.

Менее впечатляющие результаты продемонстрировал второй состав национальной сборной России в составе Любови и Станислава Никитиных и Ильи Бурова. Команда смогла занять лишь четвертое место.