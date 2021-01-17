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В аэропорту Шереметьево встретили российских триумфаторов «Дакара»

Ян Брацкий
15:00 17.01.2021
По итогам ралли-рейда в классе грузовиков Дмитрий Сотников стал победителем, второе место занял Антон Шибалов, замкнул тройку призеров Айрат Мардеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В аэропорту Шереметьево приземлился самолет с российскими гонщиками команды «КамАЗ-мастер» - триумфаторами ралли-рейда «Дакар». Спортсменов, которые заняли весь пьедестал почета в классе грузовиков, в аэропорту встречали болельщики, друзья и близкие. Многие пришли с плакатами, на которых были написаны поздравления в адрес победителей.

«Мы безумно счастливы, что смогли привезти нашей стране и соотечественникам победу с "Дакара" и создать импульс для всех российских спортсменов, которые будут принимать участие в международных соревнованиях в этом году», - заявил один из гонщиков.

По итогам ралли-рейда Дмитрий Сотников стал победителем. Второе место занял Антон Шибалов, замкнул тройку призеров Айрат Мардеев. Накануне победителей поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ралли «Дакар» является одной из сложнейших многодневных гонок, участие в которой принимают самые опытные гонщики. Общая протяженность трассы, которая поделена на спецучастки, составляет 7658 километров. Заезды проходили с третьего по 15 января.

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