Россиянин Эмеев одержал победу в UFC Fight Night

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории, Рамазан Эмеев одержал победу в поединке с немецким спортсменом Давидом Завадой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Island 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой продлился три раунда. Эмеев одержал победу раздельным решением судей - 28:29, 29:28, 29:28, сообщает пресс-служба UFC. Для Рамазана это вторая победа подряд и пятая в UFC. На счету 33-летнего россиянина 20 побед в ММА и четыре поражения. Рамазан Эмеев выступает в UFC с 2017 года.

У 30-летнего немца Давида Завады за время выступления в ММА 17 побед и шесть поражений. Он потерпел третье поражение в UFC, ухудшив свой рекорд до 1-3.