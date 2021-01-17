Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя с Порье и Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры после боя с американцев Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

Оба поединка состоятся в Абу-Даби на следующей неделе.

«Нурмагомедов сказал мне, что он посмотрит эти бои. И если они покажут что-то выдающееся, то он вернется», - приводятся слова Уайта в Twitter UFC.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года победил американца Джастина Гэтжи. Сразу после этого 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры. В смешанных единоборствах россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.