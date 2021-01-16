«Если предложат реванш с Конором»: боец ММА назвал условия для возвращения Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон, если ему хорошо заплатят или предложат интересный бой. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал боец ММА, представляющий клуб Pamir Fighters, Мабат Одинаев.

«Я думаю, что он может вернуться. Если ему предложат хороший гонорар, или интересный бой, например, реванш с Конором Макгрегором. Думаю, он вернется», - высказал свое мнение спортсмен.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января в 23.00 по московскому времени в эфире ABC.

Осенью прошлого года Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. В рамках профессионального спорта россиянин провел 29 боев, в каждом из которых одержал победу.