Боец ММА оценил шансы на возвращение Нурмагомедова в октагон

Возвращение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон зависит от предложенной ему суммы. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал боец ММА, представляющий клуб «Ермак», Шараф Давлатмуродов.

«Пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от суммы предложенных денег. Думаю, от этого все зависит», - коротко ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры вечером в субботу, 16 января.

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. В рамках профессионального спорта россиянин провел 29 боев, в каждом из которых одержал победу.